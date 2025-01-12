اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية "أحداث أبو النمرس"

كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث أبو النمرس".

كانت عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، المتهم أحمد عبدالله حامد، بالسجن المؤبد والزمته بالاشتراك مع باقي المتهمين في دورة تأهيل لمدة 5 سنوات، على خلفية إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث أبو النمرس".

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم المحكوم عليه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الهدف منها إسقاط الدولة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه واستهداف منشآت الدولة العامة والخاصة والدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.