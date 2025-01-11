حبس طالب بتهمة حيازة وترويج مخدر "الآيس" بالنهضة

كتبت- فاطمة عادل:

أمرت النيابة العامة بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة وترويج المواد المخدرة "الآيس" في مدينة النهضة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط طالب، ليس له أي معلومات جنائية، وذلك خلال عملية مداهمة في دائرة قسم شرطة السلام ثان - النهضة.

وعُثر بحوزة المتهم على كمية كبيرة من مخدر "الآيس" وزنه 2 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من الأكياس المعدة للتعبئة، ميزان حساس، ودراجة نارية.

وطلبت النيابة العامة من رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والوقوف على نشاط المتهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة التي تولت التحقيقات.