قبل حكم البراءة من المخدرات.. محطات في حياة الفنان هيثم محمد

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها ببراءة الفنان هيثم محمد من التهم الموجهة إليه بحيازة مواد مخدرة، وذلك بعد فحص الأدلة والإجراءات المتعلقة بالقضية.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على هيثم محمد في عام 2020 داخل شقة بمنطقة الطالبية بناءً على معلومات تفيد بوجوده في المكان لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده.

خلال المداهمة، تم العثور على كمية من المواد المخدرة بحوزته، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولكن القصة بدأت في وقت سابق، وبالتحديد في عام 2015، حيث تم القبض على هيثم محمد في مدينة بدر بعد اشتباه قوة أمنية تابعة لمباحث قسم المدينة في سيارة متوقفة على جانب الطريق.

بتفتيش السيارة، تم العثور على 4 جرامات من مخدر الهيروين بحوزة الفنان وثلاثة آخرين، إلا أن هيثم نفى التهمة الموجهة إليه وأصر على براءته من حيازة المخدرات.

وفي عام 2017، حصل هيثم محمد على حكم بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة، حيث تبرأ من التهم المتعلقة بحيازة مخدر الهيروين، بعدما تم التأكد من عدم صحة الأدلة التي أدين على أساسها في القضية السابقة.

وتشير التحريات إلى أن الفنان الشاب كان يقود سيارته في مدينة بدر وقت وقوع الحادث، وأثناء تفقد حالة المرور في المنطقة، تم ضبطه مع آخرين أثناء تعاطيهم المخدرات.

وبعد فحص السجل الجنائي له، تقرر إخلاء سبيله هو وصديقيه بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، ليتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق.

وبعد استكمال التحقيقات ومراجعة الأدلة في القضايا السابقة، قررت المحكمة في الجلسة الأخيرة إصدار حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.