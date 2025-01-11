تأجيل استئناف عامل على حكم إعدامه لاتهامه بقتل طليقته

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من عامل ضد حكم إعدامه، في القضية المتهم فيها بقتل طليقته، وذلك بسبب تركها مسكن الزوجية واستقلالها بمفردها، وامتناعها عن الإنفاق عليه، لجلسة 16 يناير الجاري.

تفاصيل القضية تكشف أن المتهم "م. ه"، وهو عامل، كان قد طلق زوجتيه السابقتين في عام 1997، لاحقًا، تعرف على المجني عليها "ع. إ." عن طريق أحد أصدقائه وتزوجها عرفيًّا، ثم توج الزواج بشكل رسمي عام 2001، وأنجبا ابنتهما رضوى في عام 2005.

وتشير الحيثيات إلى أن الخلافات الزوجية بدأت في التصاعد منذ ولادة ابنتهما، نتيجة الأزمات المالية التي واجهها المتهم، مما أدى إلى عدم قدرتها الإنفاق عليه، لتتفاقم الأمور وصولًا إلى وقوع الجريمة.