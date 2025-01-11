قرار قضائي جديد بشأن الفنان هيثم محمد في قضية المخدرات

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة الفنان هيثم محمد من التهمة الموجهة إليه بشأن حيازة مواد مخدرة، وذلك بعد فحص الأدلة المقدمة وإجراءات القضية.

وكانت أجهزة الأمن التابعة لمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على الفنان داخل شقة بمنطقة الطالبية، استنادًا إلى معلومات أكدت وجوده هناك لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه، وأثناء المداهمة، تم ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، إلا أن المحكمة قضت ببراءته بعد النظر في ملابسات القضية وفحص الأدلة.