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أمن المنافذ: تحرير 2743 مخالفة مرورية وتنفيذ 201 حكم قضائي

05:05 م السبت 11 يناير 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب – علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 36 قضية متنوعة، وتحرير 2743 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 201 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وزارة الداخلية مخالفة مرورية تهريب البضائع الحملات الأمنية
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