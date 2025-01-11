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لترشيد الكهرباء.. تحرير 147 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

04:15 م السبت 11 يناير 2025

غلق المحال

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كتب – علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 147 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.




ترشيد الكهرباء وزارة الداخلية مخالفات للمحلات
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