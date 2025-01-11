رأته في أحضان عشيقته.. كيف تخلص أيمن من زوجته في لحظة غضب؟

كتب- عاطف مراد:

لم تتمالك آية أعصابها عندما رأت زوجها في أحضان عشيقته، فصرخت فانقض عليها طعنًا بسكين أرداها قتيلة في الحال، بينما عشيقته وقفت بلا رحمة تجمع الجثة وتلفها كأنها تحاول إخفاء آثار فضيحة.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل جريمة مقتل زوجة على يد زوجها وعشيقته في حي عين شمس عام 2019.

المجني عليها "آية"، ربة منزل، بينما المتهم هو زوجها "أيمن"، الذي كان يعمل في مصنع مع والد الزوجة.

في عام 2012، عندما شاهد أيمن ابنة زميله في العمل "آية"، اجتذبه جمالها فتقدم لخطبتها. بعد تردد، وافقت أسرة آية، فتزوجا وأقاما في شقة سكنية بحي عين شمس، ورُزقا بطفلين.

في البداية كانت الأمور تسير على ما يرام، أيمن يعمل في المصنع بينما زوجته ترعى شؤون المنزل والأسرة. بمرور الوقت، بدأت المشاكل تطرأ على الأسرة وأصبح صوت شجار الزوجين مُعتادًا لدى الجيران.

بعد سنتين من الزواج، انتقلت الأسرة للعيش في مسكن والدة الزوج. منذ ذلك الحين تعرضت الزوجة لأبشع أنواع التعذيب على يد الزوج ووالدته، "أصابها بحروق في أماكن حساسة"، كما قالت والدة الزوجة.

شيئًا فشيئًا، نشأت علاقة غير شرعية بين الزوج وجارته "نهى". وعندما شعرت الزوجة بذلك، وبخت زوجها عنفه، فتركت المنزل وانتقلت وطفليها للعيش في منزل والدها. بعد تدخل وسطاء وتعهد الزوج بحسن معاملة زوجته والبعد عن جارته، عادت آية إلى مسكن الزوجية.

في فبراير 2019، استيقظت "آية" ذات صباح مبكرًا، نظرت بجانبها فلم تجد زوجها "أيمن"، نهضت من فراشها تبحث عنه في زوايا المنزل، حتى قادتها قدماها إلى الغرفة المجاورة لتجد زوجها في أحضان امرأة غريبة. صرخت آية صرخة تخللتها كل مشاعر الصدمة والخيانة، لكنها لم تكن تعلم أنها بذلك دقت ناقوس نهايتها.

اندفعت والدة أيمن فجأة من غرفة مجاورة، محاولة إسكات آية بكل قوة، ضربتها بـ "آلة حادة" على رأسها من الخلف فسقطت أرضًا غير قادرة على الحركة. بينما أيمن، بدلاً من أن يتراجع أو يشعر بالندم، أمسك سكينا، وفي لحظة جنونية انقض طعنًا على زوجته، كأنما يحاول إسكات صوتها للأبد.

بينما كانت آية تستسلم للموت، كانت العشيقة نهى تقف بلا أي تعبير على وجهها، ثم بدأت ببرود تام في لف الجثة ببطانية، وكأنها تحاول دفن كل ما يربطها بالجريمة.

أحد الجيران هاتف والدة الزوجة، وقال لها: "ألحقي قتلوا بنتك"، فحضرت والدة الضحية وأبلغت أجهزة الأمن التي انتقلت على الفور لمسرح الحادث، وعثرت على جثة الضحية ملفوفة في بطانية بجوار الثلاجة.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عشيقته.

تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات.