بحوزتهم 13 بندقية.. سقوط 3 عناصر إجرامية في الفيوم والمنوفية

كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع مديريتَي أمن الفيوم والمنوفية.

أسفرت الحملة عن ضبط عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وبحوزتهما 12 بندقية خرطوش. كما تم ضبط عنصر إجرامي آخر مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.