15 فرد خرطوش.. ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالفيوم

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عامل لقيامه بإدارة ورشة داخل مسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها دون ترخيص بمحافظة الفيوم.

كشفت التحريات الأمنية بمديرية أمن الفيوم أن المتهم (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواي) يدير ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على: 15 فرد خرطوش، و4 طبنجات، وعدد من الطلقات، وأدوات وأجزاء مستخدمة في التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ترويجها.