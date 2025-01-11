"اشترى شقق وعربيات".. القبض على المتهم بغسل 21 مليون جنيه بالفيوم

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي.

كشفت التحريات عن تخصص المتهم في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، ليظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات).

قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





