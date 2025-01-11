بدء اختبارات قبول دفعة 2025 بمعاهد معاوني الأمن

كتب - علاء عمران:

في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز منظومتها الأمنية، ورفدها بكوادر مدربة على أعلى مستوى، تنطلق اليوم، السبت 11 يناير 2025، اختبارات القبول للدفعة الجديدة من المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

يأتي ذلك بعد موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، سعياً لتأهيلهم لأداء دورهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار.

أماكن إجراء اختبارات القبول

تُجرى الاختبارات في مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وتشمل:

معهد معاوني الأمن بطرة (ذكور):

محافظات: القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، ودمياط.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة (ذكور):

مدخل مدينة وادي النطرون، محافظات: الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية، وخارج الجمهورية.

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج (ذكور):

مدينة سوهاج، حي الكوثر، محافظات: أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، والأقصر.

معهد معاوني الأمن بـ6 أكتوبر (ذكور):

طريق الواحات، محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، والمنيا.

اختبارات الإناث:

تُجرى لجميع المحافظات بمعهد معاوني الأمن بطرة.

شروط التقديم بمعاهد معاوني الأمن 2025

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين غير حاصلين على الجنسية عن طريق التجنس.

السن بين 19 و25 عامًا بتاريخ فتح باب التقديم.

حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، حسن السمعة والسيرة.

لم يُحكم عليه بعقوبات جنائية أو مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره.

لم يُفصل سابقًا من الخدمة بالحكومة أو القطاع العام إلا بعد مرور 4 سنوات على الأقل.

استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية المُحددة من المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، واجتياز اختبارات السمات واللياقة البدنية.

الحد الأدنى للطول: 168 سم للذكور، 158 سم للإناث.

الوزن لا يزيد عن الطول - 90.

غير مجند بالقوات المسلحة أو ملحق بأي جهة أمنية.

غير متزوج أو سبق له الزواج.

فتح باب التقديم الإلكتروني

يمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) ضمن خدمات معاون الأمن، اعتبارًا من السبت 4 يناير 2025 وحتى الاثنين 17 فبراير 2025.