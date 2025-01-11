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9 مليون جنيه في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة

11:19 ص السبت 11 يناير 2025

النقد الأجنبي

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كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي (العملة الصعبة) والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقدر بحوالي 9 ملايين جنيه.

النقد الأجنبي تجار العملة السوق المصرفي
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