بتهمة النصب.. ضبط 5 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، لا سيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد من (5 شركات – مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (أكلاشيهات وأختام – تأشيرات وباركود لرحلات دينية – استمارات حجز غرف فندقية – إيصالات استلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات الخاصة بالشركات).