"أحمد" يطلب فسخ عقد زواجه: "بتسبني وتنام"



كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "أحمد. ف"، 30 سنة، صاحب محلات ملابس، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى نمط حياة زوجته الذي وصفه بـ"يومها معكوس.. وبتسبني وتنام".

يقول "أحمد" في دعواه إن زوجته تعيش حياة غير تقليدية، حيث تفضل النوم خلال النهار والاستيقاظ ليلًا، وتقضي أغلب أوقاتها في إجراء مكالمات فيديو مطولة مع أصدقائها عبر الإنترنت.

وأشار "أحمد" إلى أنه حاول التأقلم مع أسلوبها في البداية، ولكنه سرعان ما وجد نفسه غير قادر على مواصلة الحياة بهذه الطريقة، مما أثر على استقرار علاقتهما الزوجية وعلى روتين حياته اليومي.

حاول الزوج تغييرها بكل الطرق لكنها لم تنتبه لكلماته نهائياً، فقام وقتها بضربها مما جعل الأسرة تتدخل بطريقة غير مقبولة ومن يومها تم نقلها إلى منزل أهلها في انتظار الحل.

لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس؛ لرفع دعوى فسخ عقد زواجه بعد 4 أشهر زواج فقط، وحملت الدعوى رقم 239 لسنة 2024، ومازالت منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.