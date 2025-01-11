بايدن: عقوبات واشنطن الجديدة تخنق الاقتصاد الروسي

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على موسكو سيكون لها تأثير عميق على الاقتصاد الروسي. وأكد بايدن، خلال تصريح نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العقوبات تهدف إلى تقليص قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف بايدن أن هناك فرصة حقيقية لانتصار أوكرانيا في الحرب المستمرة، بشرط استمرار الدعم المقدم من الدول الغربية. وأشاد بدور الشركاء الدوليين في تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية لكييف، مشددًا على أهمية التضامن الدولي في مواجهة التحديات الراهنة.