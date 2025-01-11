لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بايدن: عقوبات واشنطن الجديدة تخنق الاقتصاد الروسي

03:07 ص السبت 11 يناير 2025

جو بايدن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على موسكو سيكون لها تأثير عميق على الاقتصاد الروسي. وأكد بايدن، خلال تصريح نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العقوبات تهدف إلى تقليص قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف بايدن أن هناك فرصة حقيقية لانتصار أوكرانيا في الحرب المستمرة، بشرط استمرار الدعم المقدم من الدول الغربية. وأشاد بدور الشركاء الدوليين في تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية لكييف، مشددًا على أهمية التضامن الدولي في مواجهة التحديات الراهنة.

عقوبات واشنطن الجديدة خنق الاقتصاد الروسي و بايدن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ساحة حرب".. بايدن عن ما يحدث في لوس أنجلوس
حريق كاليفورنيا.. 13 صورة ترصد مشاهد الهروب والحسرة على وجوه مواطني أمريكا