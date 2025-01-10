استغل صغر سنه.. حبس مراهق بتهمة هتك عرض طفل في الصف

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بحبس مراهق، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفل يبلغ من العمر ست سنوات، في جريمة وقعت داخل أرض فضاء بمنطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة.

كما أمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما استمعت إلى أقوال أسرته في إطار استكمال التحقيقات.

وكان قسم شرطة الصف قد تلقى بلاغًا من والدة الطفل، تفيد بتعرض نجلها لاعتداء جنسي على يد مراهق معلوم لديها، ويقيم في نفس المنطقة.

تحركت الأجهزة الأمنية على الفور للتحقيق في البلاغ، وتمكنت من تأكيد صحة الواقعة بعد إجراء التحريات اللازمة. وبإذن من النيابة العامة، نجحت قوات الأمن في القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق معه.

تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف على أسبابها ومعرفة تفاصيلها.