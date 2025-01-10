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ضبط طفل لقيادته سيارة والدته في التجمع

08:08 م الجمعة 10 يناير 2025

الطفل والسيارة

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنا قيادة طفل سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص أمكن التوصل إلى مالكة السيارة مقيمة بدائرة القسم وتبين أن مرتكب الواقعة نجلها طالب 13 سنة وأمكن ضبط السيارة ومالكتها وابنها.

وبمواجهة مالكة السيارة اعترفت بارتكاب ابنها الواقعة على النحو المشار إليه بدون علمها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكتها وابنها.

طفل يقود سيارة التجمع القاهرة الداخلية
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