"السواق لبس في العمود".. 5 مصابين إثر حادث بطريق السويس

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطرق القاهرة السويس الصحراوي نطاق محافظة القاهرة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير بعد كارتة مدينتي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين اصطادم سيارة ملاكي بعمود إنارة اتجاه مصر الجديدة مما أسفر عن تسجيل 5 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى الشروق العام للعلاج وجنب ونش تابع لإدارة المرو السيارة نهر الطريق.