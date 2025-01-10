جثة و7 مصابين في حادث مروع أعلى الدائري

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 أخرون في حادث مروع أعلى الطريق الدائري مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى الطريق الدائري.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم عدة سيارات أمام معرض اتجاه محور 26 يوليو مما أسفر عن حالة وفاة و7 مصابين.

المصابون السبعة نقلوا إلى مستشفى إمبابه العام للعلاج، وإيداع الجثمان ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.