مباحث بولاق تكشف لغز العثور على جثة شاب مشنوقًا

كتب - محمد شعبان:

تخلص شاب من حياته شنقًا داخل شقته بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور غرب الجيزة، الجمعة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص تخلص شاب من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.