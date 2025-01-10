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معركة الرصاص مع تجار الكيف.. "الداخلية" تداهم أكبر وكر إجرامي ومصرع 4 مسجلين

02:11 م الجمعة 10 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة
  • عرض 13 صورة
    ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة
  • عرض 13 صورة
    ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة
  • عرض 13 صورة
    ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة
  • عرض 13 صورة
    ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة
  • عرض 13 صورة
    ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة
  • عرض 13 صورة
    ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة
  • عرض 13 صورة
    ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة
  • عرض 13 صورة
    ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة
  • عرض 13 صورة
    ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة
  • عرض 13 صورة
    ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة
  • عرض 13 صورة
    ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة
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كتب - علاء عمران:

نفذت الأجهزة الأمنية عمليات استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة في مختلف مديريات الأمن. وأسفرت هذه الحملات الأمنية عن ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى 68 قطعة سلاح ناري وعدد كبير من الطلقات المتنوعة.

كما أسفرت العمليات عن مقتل 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في محافظتي الدقهلية والقليوبية، وذلك إثر مبادرتهم بإطلاق النيران تجاه القوات الأمنية. وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 100 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لاستكمال التحقيقات ومكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والأسلحة النارية.

المواد المخدرة المخدرات ضبط المخدرات
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