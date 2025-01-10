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سحر وشعوذة عبر الإنترنت.. القبض على عصابة دجالين في القاهرة والإسكندرية

12:14 م الجمعة 10 يناير 2025

ضبط متهمين

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان لهم سجلات جنائية، بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال أعمال الدجل والشعوذة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين أوهموا ضحاياهم بقدرتهم على العلاج الروحاني، واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم الإجرامي.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات تُستخدم في أعمال السحر والشعوذة، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وجارٍ استكمال التحقيقات. تأتي هذه الجهود ضمن إطار مكافحة وزارة الداخلية لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

القبض على عصابة دجالين أعمال الدجل والشعوذة
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