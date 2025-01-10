سيارة ميكروباص تدهس سيدة بمدينة نصر.. الشرطة تكشف ملابسات الحادث



كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق سيارة ميكروباص تسبب في وفاة سيدة بمدينة نصر.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغًا عن وفاة سيدة إثر إصابتها في حادث تصادم بسيارة ميكروباص، وفرار قائد السيارة من مكان الحادث.

عقب التحريات المكثفة وجمع المعلومات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد السيارة والسائق، وهو مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه بخوفه من المساءلة القانونية.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، فيما تستكمل النيابة العامة التحقيقات.