اندلاع حريق داخل مطعم بيتزا شهير بمصر الجديدة

السيطرة على حريق - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مطعم بيتزا شهير بمصر الجديدة، الجمعة، دون إصابات.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مطعم بميدان روكسي.

مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع نائبه للقطاع ومأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مطعم وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح.