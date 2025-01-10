"الأسانسير فصل رأسها عن جسمها".. نهاية مروعة لسودانية في بولاق الدكرور



كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة بولاق الدكرور حادثًا مروعًا انتهى بجثة سودانية مفصولة الرأس.

مأمور القسم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مفصولة الرأس داخل عقار بشارع العشرين.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة المقدم أحمد عصام وتبين بالفحص أنه في أثناء ركوب "بنت المنى حسين" 59 سنة سودانية الجنسية، المصعد أغلق أبوابه عليها مما تسبب في فصل رأسها عن جسدها.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.