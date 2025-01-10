طعنة بالرقبة تسجل قتيلا وسط الشارع بحلمية الزيتون

كتب - محمد شعبان:

قتل شخص بطعنة بالرقبة إثر مشاجرة نشبت بمنطقة حلمية الزيتون اليوم الجمعة.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بشارع منشية التحرير.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين نشوب مشادة كلامية بين شخضين تطورت إلى مشاجرة سدد على إثرها أحدهما للآخر طعنة بالرقبة بسلاح أبيض أودت بحياته ولاذ المتهم بالفرار.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمسرح الجريمة انتظارًا لمعاينة النيابة العامة ورجال الأدلة الجنائية تمهيدًا لنقل الجثة إلى مشرحة زينهم.