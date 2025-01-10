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دخان التدفئة كاد يفتك بهم.. اختناق زوجين و3 أطفال داخل شقة بالشروق

10:42 ص الجمعة 10 يناير 2025

سيارة إسعاف- صورة أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب زوجان وأطفالهما الثلاثة بحالة اختناق نتيجة دخان التدفئة بمدينة الشروق اليوم الجمعة.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بجوار مسجد بشارع البنك.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالقحص أصابة زوجين و3 أطفال بحالة اختناق نتيجة دخان التدفئة داخل العقار رقم 7.

أفراد الأسرة الخمسة نقلوا إلى مستشفى الشروق العام للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

اختناق زوجين و3 أطفال دخان التدفئة مدينة الشروق
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