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الداخلية تضبط 220 قضية مخدرات و125 قطعة سلاح ناري في حملات موسعة

10:36 ص الجمعة 10 يناير 2025

صورة أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

نفذت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وأسفرت عن ضبط 220 قضية مخدرات و125 قطعة سلاح ناري، ضمن جهود مكافحة الجريمة والحد من انتشار التسلح غير المشروع.

كما تمكنت الحملات من تنفيذ 45622 حكمًا قضائيًا متنوعًا، مع التركيز على مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الوقائع.

وزارة الداخلية حملات أمنية تنفيذ أحكام أسلحة وقضايا مخدرات
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