مخدر اغتصاب فتيات بـ145 مليون.. القصة الكاملة لإحالة بلوجر شهيرة وأجنبي للمحاكمة

كتب- أحمد عادل:

أحالت جهات التحقيق، بلوجر شهيرة "د. ف." وآخر أجنبي، للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، لاتهامهما بالاتجار بمخدر GHP والمعروف بإسم "مخدر اغتصاب الفتيات".

وأجرت جهات التحقيق، على مدار 45 يومًا تحقيقات موسعة مع البلوجر "د. ف." وشخص آخر أجنبي، بعد القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية وبحوزتهما كميات كبيرة من مخدر GHP.

وأنكرت البلوجر خلال التحقيقات، التهمة المنسوبة إليها وعلاقتها بكميات المخدر المضبوطة بعد القبض عليها داخل مسكنها بالتجمع الخامس، قائلة "مش بتاعتي".

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للحصول على تفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير وافٍ.

وكشف محمد الراعي، محامي البلوجر "د. ف"، عن تفاصيل التحقيقات التي تجري معها على خلفية اتهامها بحيازة عقار GHP المخدر.

وقال الراعي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إنه تم إصدار أمر بالقبض على موكلته "د. ف" وتفتيش منزلها بناءً على تحريات مأمور الضبط القضائي التي أفادت بأنها متورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذت من مسكنها مكانًا لمزاولة النشاط الإجرامي.

وأضاف محامي أنه دفع ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي، معتبرًا أن التحريات لا أساس لها من الصحة، كما دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش، مؤكداً أن موكلته تم القبض عليها أثناء تواجدها بمفردها في مسكنها بالتجمع الخامس.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالإتجار فى مخدر (المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 180 لترا من مخدر اغتصاب الفتيات) و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي " لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادي، وعُثر بحوزتها على (زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة مخدرة - عدد من الأقراص المخدرة) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.