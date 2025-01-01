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ضبط رجل أعمال بالعمرانية ينتحل صفة شرطي ويبيع العملات الأجنبية بالسوق السوداء

11:12 م الأربعاء 01 يناير 2025

تعبيرية عن ضبط متهم

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة من ضبط صاحب شركة متهم بانتحال صفة رجل شرطة وحيازته مبالغ مالية من العملة الأجنبية، بهدف الاتجار بها في السوق السوداء، وذلك في نطاق قسم شرطة العمرانية.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع يتمثل في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، مستغلًا انتحاله صفة رجل شرطة لتمرير نشاطه دون إثارة الشبهات.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تحرك فريق أمني بقيادة المقدم أيمن سكوري، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، ليتمكن من ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من العملة الأجنبية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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