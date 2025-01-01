وزارة العدل تطلق خدمة التصديق في 4 محافظات جديدة

كتب- صابر المحلاوي:

أطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 4 مكاتب تصديق بمحافظات (الفيوم - بنى سويف - البحيرة - الوادي الجديد)، وذلك اعتبارًا من 5/1/2025 لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات.

جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".

وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل 4 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات الآتية:

1. تدريب المستشارين والإداريين العاملين بتلك المكاتب على أعمال التصديق على المُحررات.

2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.

3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد مكاتب التصديق أصبح (24) مكتب في المحافظات الآتية: (سوهاج - المنيا - كفر الشيخ -دمياط - السويس - بورسعيد- الغربية- الشرقية - مطروح - القليوبية- الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان) بالإضافة إلى الأربعة مكاتب الجديدة.





