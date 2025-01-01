"قلبه وقف في الملعب".. قصة اللاعب محمد شوقي الذي ورد اسمه في بيان النيابة العامة؟

كتب- محمود الشوربجي:

توصلت النيابة العامة، في تحقيقاتها بواقعة وفاة لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي، إلى وفاة اللاعب بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة، حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري.

أضافت النيابة، في بيان لها، أن وفاة اللاعب حدثت بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، بسبب إصابته بنوبة قلبية وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب أثناء مباراة الفريق التي أقيمت في 13 نوفمبر 2024.

تابعت النيابة أنه جرى إسعاف اللاعب ونقله آنذاك بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والتي تبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفي توقيتٍ لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته برعايتها المركزة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على إثر مضاعفات تلك الإصابة.

وكان نادي كفر الشيخ أعلن في بيان رسمي، وفاة لاعبه محمد شوقي، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري القسم الثاني المصري.

وقالت مديرية الصحة بمحافظة دمياط في بيان لها، عقب وفاة اللاعب "توقف قلب اللاعب محمد شوقي أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي إلا أنه لم يستجب هذه المرة وفاضت روحه إلى بارئها في الرابعة من صباح الثلاثاء 19 نوفمبر 2024".

يذكر أن اللاعب سقط في أرض الملعب بعد تعرضه إلى توقف عضلة القلب، وتم الاشتباه في وفاته، إلا أنه تبين بعد ذلك أن اللاعب تعرض لإيقاف عضلة القلب بعد وصوله إلى مستشفى القزازين في حالة حرجة.

ولد محمد شوقي في 7 يونيو 1995، ويبلغ من العمر 29 عامًا، وهو قلب دفاع نادي كفر الشيخ الرياضي.