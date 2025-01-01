بعد وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقي.. 5 توصيات من النيابة العامة بشأن اللاعبين المصريين

كتب- صابر المحلاوي:

أوصت النيابة العامة، القائمين على الرياضة المصرية، بحتمية اتباع مجموعة الإجراءات الوقائية تجاه اللاعبين المصريين في مختلف الرياضات.

وجاءت توصيات النيابة إزاء ما كشفت عنه تحقيقاتها -بواقعة وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي- من أن الحالة الصحية الأصلية لكل من اللاعبين كانت تحول دون احترافهما ممارسة لعبة كرة القدم.

ومن منطلق حرص النيابة العامة على أبناء الشعب ومقدراته ولعدم تكرار تلك المأساة مع لاعبين آخرين، فقد أهابت بالقائمين على الرياضة الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات الآتية:-

أولًا: ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانونًا تكون مهمتها وضع لائحة تحتوي على كافة الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.

ثانيًا: ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة نظرًا لأهميته في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب اللاعب لاحقًا.

ثالثًا: ضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.

رابعًا: ضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها.

خامسًا: ضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.