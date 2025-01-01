حكم نهائي وبات.. النقض تؤيد براءة "سيدة فاقوس" المتهمة بقتل ابنها وطهي أعضائه

كتب: رمضان يونس:

قررت محكمة النقض، تأييد حكم محكمة جنايات أول درجة ببراءة "هناء.م.ح" المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة فاقوس" المتهمة بقتل ابنها وتقطيعه وطهي بعض أعضائه وآكلها، ليصبح الحكم بات ونهائي.

وكانت قررت محكمة جنايات الزقازيق، ببراءة المتهمة "هناء" من اتهامها بقتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، وطهي أعضائه وآكلها، وإيداع المتهمة في مستشفي الأمراض العقلية بعد ثبوت عدم سلامتها النفسية.

وقدمت النيابة العامة استئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة ببراءة المتهمة، وقضت محكمة الإستئناف مجددًا ببراءة "سيدة فاقوس" المتهمة بقتل أبنها وطهي أعضائه.

وشهدت جلسة محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها في قرية أبو شلبي، التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، وقائع مؤثرة ومفاجآت جديدة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية أم الشرقية".

وجاء في أمر الإحالة، أن الجريمة وقعت يوم 26 أبريل الماضي، حين أقدمت الأم على قتل ابنها "سعد م.س" عمدًا مع سبق الإصرار، بدافع رغبتها في الاستئثار به وخوفها من أن يأخذه والده منها.

وأوضحت النيابة أن المتهمة استغلت وجود عصا فأس في منزلها وأغلقت النوافذ لتنفرد بالمجني عليه باغتته بثلاث ضربات قاتلة على رأسه، مما أسفر عن مقتله. ولإخفاء الجريمة، قطعت جسده إلى أشلاء، وانتزعت اللحم عن العظام، وأذابت بعض الأعضاء الداخلية بطهيها، بل واعترفت بأكل أجزاء منها. وقبل ضبطها من ذويها، أخفت المتهمة ما تبقى من الجثمان في دلو، لكن جريمتها انكشفت.

واعترفت المتهمة بارتكاب جريمتها بتفاصيلها المروعة، وبررت فعلتها بادعاء وقوعها تحت تأثير "عمل سفلي". وأكدت أن والدها كان يستعين بالدجالين لعلاجها من السحر.