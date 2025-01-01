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وجبة فاسدة.. النيابة العامة تحقق في تسمم أسرة بكفر طهرمس

04:50 م الأربعاء 01 يناير 2025

تسمم - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تُجري النيابة العامة بمحافظة الجيزة تحقيقاتها في حادثة إصابة أسرة كاملة بحالة تسمم غذائي داخل منزلهم بمنطقة كفر طهرمس غرب المحافظة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد الأسباب والتفاصيل المحيطة بها، واستعلمت عن حالة المصابين للاستماع إلى أقوالهم فور استقرار حالتهم الصحية.

تلقى اللواء هاني الشعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة حول الحادث.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الأسرة، المكونة من أب وأم وطفلة، تناولت وجبة طعام فاسدة، مما أدى إلى إصابتهم بحالة إعياء شديد.

تم نقل الأسرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إخطار اللواء محمد أبو شميلة، حكمدار الجيزة، وعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق.

تسمم تسمم أسرة وجبة فاسدة كفر طهرمس
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