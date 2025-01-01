في قضية مخدر اغتصاب الفتيات GHP.. إحالة بلوجر شهيرة وشريكها الأجنبي للجنايات

كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر "د. ف"، وآخر أجنبي، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالاتجار في مخدر GHP المعروف إعلاميًا بـ"مخدر اغتصاب الفتيات".

ووجهت النيابة 3 اتهامات: وهي أن المتهمة وشريكها الأجنبي قاما بالاتجار في مخدر GHP المعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات".

كما وجهت لهما تهمة استهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع، بالإضافة إلى تهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر لترويجها.

وقررت النيابة العامة بالتجمع الخامس حبس مقدمة البرامج الشهيرة "د. ف"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بحيازة المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال المذيعة والبلوجر الشهيرة "د. ف"، حيث أنكرت التهمة الموجهة إليها، وعدم صلتها بالعقار المخدر GHP المضبوط معها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المذيعة والبلوجر الشهيرة "د. ف"، وشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة حيازة المواد المخدرة في منطقة القاهرة الجديدة.

وكشف مصدر أمني، أنه تم القبض على المذيعة والبلوجر الشهيرة "د. ف" داخل فيلا تمتلكها بالقاهرة الجديدة وليس في الطريق العام، وعُثر بحوزتها على العقار المخدر GHP.