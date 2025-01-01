حقيقة تصالح اللاعب رجب عمران مع أهالي ضحايا واقعة دهس بأوسيم | خاص

قبل المحاكمة.. ماذا قال اللاعب "رجب عمران" أمام النيابة في واقعة دهس

كتب - رمضان يونس:

كشف وائل ندا، محامي "مالك"، الضحية الثالثة في حادث دهس طريق أوسيم - الوراق، عن تفاصيل جديدة تخص القضية التي راح ضحيتها اثنان من بائعي أنابيب إثر اصطدام سيارة اللاعب رجب عمران بهما، إضافة إلى إصابة شاب آخر.

في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أوضح "ندا" أن أسرة اللاعب رجب عمران عرضت تعويضًا ماليًا قدره مليون جنيه على أسر الضحايا "عادل" و"سمارة" كجزء من السعي للتصالح.

ومع ذلك، أكد المحامي أن أسرة موكله "مالك"، الذي أصيب في الحادث، رفضت التصالح مع اللاعب، متمسكة بحقوقها القانونية.

وكانت نيابة أوسيم الكلية بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية قد أحالت اللاعب رجب عمران إلى محكمة الجنح المختصة، موجهة له تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، في حادث التصادم الذي وقع على طريق أوسيم - الوراق.

وتم إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد عرضه على لجنة مكافحة وعلاج الإدمان لتحليل عينة من دمه. وأظهرت نتائج التحاليل أن اللاعب لا يتعاطى أي مواد مخدرة أو مسكرات، مما ساهم في إطلاق سراحه بضمان مالي لحين استكمال التحقيقات.

كانت محكمة جنح إمبابة بالجيزة، قررت اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات نظر محاكمة "رجب عمران"، لاعب كرة القدم بنادٍ شهير، في واقعة اتهامه بقتل عامل بوزارة الزراعة يُدعى "عادل" وبائع أنابيب يُدعى "سمارة"، دهسًا، بالإضافة إلى إصابة شاب يُدعى "أيمن"، على طريق الوراق - أوسيم بالجيزة، لجلسة 22 يناير الجاري، للإعلان بالدعوى المدنية وتقديم المستندات.