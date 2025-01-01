الداخلية تكشف عن شبكة احتيال في القاهرة تستهدف المواطنين عبر عقود عمل مزيفة

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط مدير شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وكشفت التحريات أن المتهم، الذي له سوابق جنائية، كان يوهم المواطنين بقدرته على توفير عقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة. واستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطه الاحتيالي.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 17 جواز سفر لمواطنين راغبين في العمل بالخارج، و49 طلب توظيف، و3 عقود عمل لدولة أجنبية، بالإضافة إلى هاتف محمول كان يستخدمه للتواصل مع عملاء شركته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.