الداخلية تُسقط شبكة نصب إلكتروني بعد 23 واقعة سرقة بيانات بنكية في المنيا

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة المنيا، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يتصلون بالضحايا هاتفياً، مدعين أنهم موظفون في خدمة العملاء بالبنوك، وطالبوهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض. واستغلوا هذه الخدعة للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، مما مكنهم من إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

كما طلب المتهمون من الضحايا إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية مرتبطة بأرقام هواتف مسجلة بأسماء آخرين، تحت ذريعة تحديث البيانات البنكية.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين بحوزتهم 44 هاتفاً محمولاً، 94 شريحة هاتف، مبلغ مالي، وماكينة للمدفوعات الإلكترونية.

وأظهرت التحريات أن المتهمين ارتكبوا 23 واقعة نصب بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.