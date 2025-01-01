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ضبط 43 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

12:34 م الأربعاء 01 يناير 2025

مخالفات مرورية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الهادفة لتحقيق الانضباط على الطرق والحد من الحوادث، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 43,582 مخالفة مرورية متنوعة.

وجاءت أبرز المخالفات كالتالي: 585 مخالفة سير بدون تراخيص، 31 مخالفة لدراجات نارية غير مرخصة، 20,210 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 7 مخالفات خاصة بالمواقف العشوائية، 999 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و26 مخالفة لعدم الالتزام بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وباشرت النيابة التحقيق.

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