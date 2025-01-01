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ضبط عصابة نفذت 14 جريمة سرقة في 4 محافظات

12:33 م الأربعاء 01 يناير 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف تشكيل عصابي مكون من شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة المنيا، لهما سوابق جنائية، تخصص نشاطهما في سرقة الدراجات النارية.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين اللذين اعترفا بارتكابهما 14 واقعة سرقة للدراجات النارية في عدة محافظات، من بينها المنيا، القليوبية، الشرقية، والجيزة. وأوضح المتهمان أنهما كانا يبيعان المسروقات لعميل لهما، وهو ميكانيكي دراجات نارية معروف بسوابقه.

بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط العميل وجميع المسروقات المستولى عليها. وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ضبط عصابة جرائم سرقة تشكيل عصابي
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