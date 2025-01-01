ضبط مُزور وثائق رسمية روج نشاطه عبر السوشيال ميديا بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط شخص له معلومات جنائية، متورط في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، شملت وثائق الزواج والطلاق والشهادات الصحية.

وكشفت التحريات أن المتهم كان ينتحل صفة مأذون شرعي، وأنشأ مكتبًا غير مرخص بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، حيث قام بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاحتيال وجني الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهم وضبطه. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على مجموعة من الوثائق المزورة، ولافتة إعلانية تُروج لنشاطه، بالإضافة إلى هاتفين محمولين يحتويان على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وتولت النيابة التحقيق.