الأمن يكشف تفاصيل سرقة 25 ألف لتر سولار بالقاهرة ويضبط المتورطين

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 4 أشخاص متورطين في سرقة مواد بترولية من خط أنابيب بالظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة القطامية، بعد ورود معلومات مؤكدة عن نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين أمني وضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهم على بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية، إلى جانب السيارة المستخدمة في الجريمة، والتي كانت محملة بـ 25 ألف لتر سولار مسروق، ومجموعة من الأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بسرقة المواد البترولية بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وأقروا باستخدام السلاح الناري لتأمين أنفسهم أثناء تنفيذ جرائمهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.