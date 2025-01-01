ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالإسماعيلية يديرها عاطل

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها دون ترخيص، داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر داخل الورشة على 3 بنادق خرطوش، 3 مسدسات، و4 أفراد خرطوش، إلى جانب الأدوات والأجزاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط العناصر المتورطة في جرائم تصنيع وترويج الأسلحة النارية غير المرخصة.