مكتب المكافحة يطارد تجار المخدرات والسلاح في أسوان ودمياط

كتب - علاء عمران:

نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديريات أمن أسوان ودمياط حملات أمنية مكثفة استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

مديرية أمن أسوان

أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث عُثر على 800.6 كجم من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو بحوزة 3 متهمين، أحدهم له سجل جنائي. كما تم ضبط بندقية آلية وطلقات نارية غير مرخصة، بالإضافة إلى تنفيذ 663 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، شملت 7.25 كجم من الحشيش، 10 كجم من البانجو، 7 كجم من مخدر الهيدرو، كمية من الهيروين، وعددًا من الأقراص المخدرة، بحوزة 4 متهمين لهم سوابق جنائية. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة، منها فردان محليان وطبنجة.

اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.