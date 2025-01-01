لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 15 مليون جنيه خلال 24 ساعة

11:58 ص الأربعاء 01 يناير 2025

النقد الأجنبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 15 مليون جنيه من تجار العملة.


وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قاربت الـ 15 مليون جنيه.

وتأتي الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع وباشرت النيابة التحقيق.

النقد الأجنبي وزارة الداخلية اتجار في العملة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
للذكور والإناث.. أماكن سحب كراسات معاوني الأمن 2025

إعلان

إعلان

الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي