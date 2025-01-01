الداخلية تحبط محاولة تهريب أسلحة وذخائر داخل سيارة نقل في السويس

كتب - علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في ضبط عنصر إجرامي له سوابق جنائية، أثناء محاولته نقل كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر باستخدام سيارة نقل بمقطورة.

وتمت عملية الضبط بدائرة قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، عقب ورود معلومات دقيقة حول نشاطه الإجرامي في ترويج الأسلحة النارية. وبعد تقنين الإجراءات، تم العثور بحوزته على بندقيتين آليتين، و37 خزينة ذخيرة، بالإضافة إلى قرابة 3000 طلقة نارية من أعيرة مختلفة، تقدر قيمتها المالية بحوالي مليون جنيه.

اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات مع المتهم للكشف عن مزيد من التفاصيل حول نشاطه الإجرامي.