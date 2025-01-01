22 يناير.. تأجيل محاكمة اللاعب "رجب عمران" في واقعة دهس بأوسيم

كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنح إمبابة بالجيزة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات نظر محاكمة "رجب عمران"، لاعب كرة القدم بنادٍ شهير، في واقعة اتهامه بقتل عامل بوزارة الزراعة يُدعى "عادل" وبائع أنابيب يُدعى "سمارة"، دهسًا، بالإضافة إلى إصابة شاب يُدعى "أيمن"، على طريق الوراق - أوسيم بالجيزة.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 22 يناير الجاري، للإعلان بالدعوى المدنية وتقديم المستندات.

وذكر "عمران" في تحقيقات النيابة أنه يوم الواقعة كان يسير باتجاه مستشفى أبو حواء في حوالي الساعة 9 مساءً على طريق الوراق - أوسيم، أمام مستودع الأنابيب بقرية الحرفيين، وفوجئ بمطب أمامه ولم يتمكن من السيطرة على السيارة. وأضاف أنه تخطى المطب ليفاجأ بتروسيكل محمل بالأنابيب أمامه، فقام بالاصطدام به عن طريق الخطأ.

وتابع اللاعب في تحقيقات النيابة أنه كان يسير بسرعة أقل من 60 كم/ساعة، مشيرًا إلى أن ضعف الإضاءة أو انعدامها على الطريق كان من الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث. وأوضح أنه حاول تفادي الحادث قائلاً: "فرملت علشان أحاول أتفادى وملحقتش"، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد دهس الضحايا، معقبًا: "أيوة الحادث حصل، بس ده كان غصب عني".

وأحالت جهات التحقيق بنيابة أوسيم الكلية بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية "رجب عمران"، لاعب كرة القدم، إلى محكمة الجنح المختصة، في واقعة دهس عامل بوزارة الزراعة وبائع أنابيب وإصابة شاب آخر، موجهة له تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وأخلت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك عقب عرضه على لجنة مكافحة وعلاج الإدمان، وأخذ عينة من دمه لتحليلها. وأظهرت النتائج أن عينة اللاعب كانت سلبية، مما يعني أنه لا يتعاطى أي مواد مخدرة أو مسكرات.