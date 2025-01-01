"دعاء" تطلب خلع زوجها.. "هرب مني بعد أسبوع جواز"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "دعاء. ف"، 32 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها "زوجي قرر الإقامة لدى والدته منذ الأسبوع الأول من الزواج.. سابني وبيبات عند أمه".

تقول "دعاء" لـ"مصراوى"، إن زوجها تركها وحدها في بيت الزوجية بعد أسبوع فقط من الزفاف، بحجة أن والدته مريضة وتحتاج إلى رعايته الدائمة.

وأضافت الزوج: "كنت متفهمة في البداية، لكن الوضع زاد عن حده، مش معقول طول الشهر كله يكون عند أمه وأنا أعيش كأني مش متجوزة"، وبعد سؤال أحد الشيوخ رد قائلاً:" من حقك تتكلمي معه وتصلحي الوضع طول ما أمه مش تعبانة".

"بعد التأكد من أن والدته بخير وما يفعله هو حجة من أجل الهروب من منزل الزوجية"، واجهته وأنكر هروبه قائلاً: " شغلي جنب بيت أمي وبرجع تعبان بنام مش بنزل"، فنشبت مشادة كلامية طالت لأسبوع كامل.

وعبرت "دعاء" عن استيائها من محاولاتها المتكررة لإقناعه بالعودة وإيجاد توازن بين واجباته تجاه والدته وحياته الزوجية، لكنه يتجاهلها وأكدت: "مش طالبة حاجة غير إن جوزي يكون موجود معايا".

تواصل الزوجة حديثه: "نقلت إقامتي لمنزل أهلي لحل الوضع وشرحه لكنه لا يحاول الحضور ولو ساعة لسماع كلمات والدي وكلما سمع صوتي بالهاتف المحمول يغلق هاتفه"، قررت بعدها الانفصال عن تلك الشخصية الغريبة، لكنه أرسل رده برفض الطلاق.

تختتم: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى خلع للضرر من زوجي، وحملت رقم 965 لسنة 2024، ولا زالت الدعوى منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.